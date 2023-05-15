Братислава, 15 мая, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Посол России в Словакии Игорь Братчиков сообщил, что страна модернизирует военные объекты под стандарты НАТО и не прочь увеличить присутствие контингента на своей территории.

Daniel Antal Флаги Словакии и ЕС

Отмечается, что в Словакии единовременно может находиться до 3 тыс. военнослужащих НАТО, однако власти намерены увеличить их количество.

«Правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент», — сказал «Известиям» дипломат.

По словам Братчикова, Словакия поставляет оружие Украине в нарушение российско-словацких соглашений, согласно которым передача вооружения и военной техники третьим странам без разрешения производителя строго запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Словакии грозит Украине лишением ближайшего союзника в Европе.

По данным опроса, половина словаков хочет победы России на Украине. Территория страны — важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. И Киев этого может лишиться.