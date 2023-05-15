Москва, 15 мая, 2023, 06:14 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил склад боеприпасов ВСУ. Видео нанесения высокоточных ракетных ударов опубликовало Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный комплекс «Искандер»

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Разведке удалось выявить украинский склад с вооружением. Координаты цели были переданы бойцам Западного военного округа. В считанные минуты «Искандер» был готов к нанесению высокоточного ракетного удара.

После выполнения боевой задачи расчёт сменил дислокацию и провёл маскировку.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы совершили огневой налёт на пункт временной дислокации нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Катериновки в Донецкой Народной Республике.

Вооружённые силы России уничтожили на херсонском направлении САУ 2С3 «Акация» и 120-миллиметровый миномет ВСУ.