Избирком Турции обработал почти 100% урн: Эрдоган набрал 49,34% голосов

Анкара, , 05:46 — REGNUM Высшая избирательная комиссия Турции обработала 99,93% урн на выборах президента и парламента страны, сообщил телеканал TRT.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заручился поддержкой 49,34% избирателей, которые приняли участие в голосовании 14 мая. Основной его соперник Кемаль Кылычдароглу смог набрать 45% голосов.

В случае, если никто из кандидатов не набирает 50% голосов, будет объявлен второй тур выборов президента Турции. Планируется, что повторное голосование состоится 28 мая.

После обработки 96% урн на парламентских выборах в Турции «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) набрал 49,74% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Турции Тайип Эрдоган сообщил сторонникам, что по предварительным итогам голосования он лидирует на президентских выборах.

Россия не вмешивается в электоральные процессы в других странах. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу.