Москва, 15 мая, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Слухи о болезни появились после сокращённого визита Лукашенко в Москву и дальнейшего отсутствия на публике в течение недели.

По информации издания «Подъём», серьёзных угроз здоровью Лукашенко на данный момент нет. По заверениям Затулина, у белорусского лидера нет коронавируса, «просто человек заболел». При этом чем заболел, не уточняется.

Депутат также пояснил, что, несмотря на плохое самочувствие, Александр Лукашенко «счёл своим долгом приехать в Москву».

Официальных комментариев окружение белорусского президента о его состоянии здоровья не публиковало.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко 14 мая пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики.

Президент не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл глава российского государства Владимир Путин в День Победы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Лукашенко не остался на совместный завтрак из-за мероприятий в Минске.