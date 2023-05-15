Барбашов: украинские войска боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России

Снигирёвский район, , 05:06 — REGNUM Снигиревка используется украинскими военными как пункт для перемещения сил в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. После мощных ударов российской авиации в ней боятся на постоянной основе размещать войска и технику. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

ВСУ U.S. Army Europe Images

После российской атаки сил ВСУ в Снигиревке не было вообще. В последние дни стали замечать роты личного состава с техникой, но они стараются долго не задерживаться. Барбашов подчеркнул, противник понял, что «будет сразу уничтожен».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины превратили несколько населённых пунктов в Харьковской области в свои укрепрайоны. Об этом заявил командир танкового батальона ВС России с позывным Бай.

При отражении атак киевской армии 13 мая погибли замполит полковник Евгений Бровко и командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров.