В России ученые открыли новые виды опасных клещей, вызывающих лихорадку и чуму

Тюмень, , 04:32 — REGNUM Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила (ЛЗН), открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. Об этом сообщается в Персидском журнале акарологии.

Клещи Наталия Николаева © ИА REGNUM

Отмечается, что клещи этого вида особо распространены в Сибири и в Монголии.

Паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Первый вид известен как переносчик бартонеллеза. Второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменском медуниверситете в 2022 году обнаружили у летучих мышей новых нетипичных паразитов. По мнению учёных, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку.

Они выявили блох рыжей вечерницы и водяной ночницы — видов летучих мышей. Такие блохи переносят риккетсий — возбудителей разнообразных лихорадок, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. При этом эти паразиты приживались лишь на грызунах и насекомоядных.