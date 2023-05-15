В Москве скончался советский актёр из «Битвы за Москву» Владимир Кузнецов

Москва, , 04:11 — REGNUM В Боткинской больнице Москвы 12 мая скончался известный советский актёр Владимир Кузнецов. Ему было 79 лет, из них 45 он служил в «Ленкоме». О безвременной кончине артиста сообщается на сайте театра.

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Владимир Кузнецов родился в 1943 году в Троицке Челябинской области. Окончил МХАТ.

Кроме театра был востребован до последних дней в кино. Зрителям Кузнецов запомнился ролями в фильмах «В полосе прибоя», «Тихое следствие», «Битва за Москву», «Доктор Тырс», «Час Волкова», «Дорожный патруль», «Рублевка live» и другие. Все в его фильмографии 43 работы.

Яркий, харизматичный актёр запомнился зрителям в знаковых спектаклях режиссеров Марка Захарова, Андрея Тарковского: «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры».

О причинах смерти Владимира Кузнецова не сообщается. Церемония прощания пройдёт 16 мая.

«Один из самых недооцененных актёров. Но кто знает, может, он и сам не очень хотел. Имел право, если ему и так было хорошо в жизни. Без славы и разных там почестей», — оставляют читатели комментарии в соцсетях.

«Печаль. Два века не живут, и всё же жаль», — скорбит пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге в 64 года.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».