Избирком Турции объявил первые итоги выборов президента: Эрдоган набрал 49,49% голосов

Анкара, , 03:42 — REGNUM Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер ночью в понедельник 15 мая объявил первые официальные итоги выборов президента.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

После вскрытия 91,93% урн действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал 49,49% голосов.

За его основного конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,88% избирателей.

Синан Оган смог заручиться поддержкой 5,29%, а Мухаррем Индже — 0,43%.

Если в ходе первого тура не один из кандидатов не сможет набрать 50% голосов избирателей, будет назначен второй этап голосования. Предварительно известно, что он может состояться в Турции 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции также проходили парламентские выборы. По предварительным итогам, после обработки 96% урн «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Тайипа Эрдогана набрала 49,74% голосов.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что не может допустить нападок оппозиции на президента России Владимира Путина и на Россию.