Москва, 15 мая 2023, 03:49 — REGNUM В ближайшем будущем регулятором криптовалюты может стать Федеральная налоговая служба. Об этом сказал «Известиям» замглавы министерства финансов России Алексей Моисеев.

Криптовалюты
Криптовалюты
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«ФНС будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это делают налоговики. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — пояснил Моисеев.

Финансист добавил, что желающие будут добывать валюту, продавать или держать на носителях, но не смогут купить её обратно или использовать для оплаты.

Отмечается, что в Госдуме находятся три законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют. В одном из них указывается, что правительство РФ назначит ведомство, которое будет регулировать новую отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, сценариста и режиссёра Сергея Костина обманули, когда он пытался заработать на криптовалюте. Мошенники убедили его перевести деньги в качестве страхового депозита, но обещанную прибыль он так и не получил.