Москва, 15 мая, 2023, 03:24 — ИА Регнум. При отражении атак киевской армии 13 мая погибли замполит полковник Евгений Бровко и командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. Офицеры получили множество ранений и скончались на передовой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Скриншот с сайта Минобороны РФ

Евгений Бровко погиб в Артёмовске, а Вячеслав Макаров был смертельно ранен под селом Ивановское в Бахмутской городской общине. Он умер во время эвакуации с поля боя.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, Бровко погиб, отражая атаку киевских боевиков. Полковник руководил действиями российских солдат и получил в бою множественные осколочные ранения.

Сослуживец, полковник Макаров руководил боем на участке села Ивановское. Его солдаты отбили две атаки противника, уничтожили три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля, а также убили и ранили почти 200 боевиков. Замполит был тяжело ранен.

«ВСУ в течение суток пытались безуспешно прорвать оборону российских войск севернее и южнее Бахмута. На боевых позициях отличившимся военным были вручены госнаграды», — сказал Коношенков.

Бои за западные кварталы Артёмовска продолжаются.

За время спецоперации на полях сражений погибали не только рядовые, но и офицеры российской армии. Военкоры с передовой рассказывали о героических подвигах военнослужащих. В числе погибших офицеров: генерал-майор Роман Кутузов, отставной генерал-майор ВВС Канамат Боташев, генерал-майор Андрей Суховецкий, полковник Виталий Сукуев и другие прославленные защитники.

Президент России Владимир Путин неоднократно присваивал звание Героя России военнослужащим, в том числе посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, разведка Евросоюза оценивает количество убитых с начала специальной военной операции военнослужащих ВСУ в 13 тыс. человек, раненых — в 35 тыс.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тысяч человек убитыми.