Анкара, 15 мая, 2023, 03:06 — ИА Регнум. На выборах президента Турции, которые состоялись 14 мая, лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, но ему не хватает голосов избирателей для победы в первом туре.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

После обработки 99,21% урн стало понятно, что за Эрдогана проголосовали 49,42% избирателей.

Его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%.

Если не один из кандидатов не наберёт более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур выборов президента Турции, который может состояться 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции 14 мая также состоялись парламентские выборы. После обработки 96% урн «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Тайипа Эрдогана набрала 49,74% голосов.

В Стамбуле вечером 14 мая горожане устроили стихийный митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана.