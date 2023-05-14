Минск, 15 мая, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время может снять ограничения по отдельным позициям в торговле с Белоруссией. Такие договоренности были достигнуты на встрече с зампредом правительства РФ, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Критически важным сегментом в торговых отношениях Белоруссии с Россией Крутой назвал машиностроение. Посол подчеркнул, что для республики важно сохранить доли своих предприятий по поставкам в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко испытывает проблемы со здоровьем. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

Государственные флаги России и Белоруссии будут запрещены на матчах чемпионата мира по хоккею в Латвии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения турнира.