Париж, 15 мая, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Власти Франции в ближайшее время поставят нескольким батальонам киевской армии десятки единиц бронетехники, в том числе лёгкие колёсные танки AMX-10RC. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского после их встречи 14 мая в Елисейском дворце.

Officier communication du 4e RCh AMX-10RC Французской армии

Отмечается, что Франция продолжает военную помощь ВСУ, готовятся новые поставки, чтобы «постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении её обороноспособности».

Стороны договорились, что ВСУ получит в ближайшие недели десятки бронемашин и лёгких танков.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом Макрон накануне заявил, что европейские страны должны не только обеспечить безопасность будущего Украины, но и избавиться от конфронтации с Россией.

По словам президента Франции, Евросоюзу необходимо продолжать помогать Киеву и вести подготовку к переговорам по урегулированию конфликта.