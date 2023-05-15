Baza: дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ в Подмосковье

Красногорск, , 02:10 — REGNUM В Подмосковье на склад с взрывчатыми веществами 14 мая упал беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уже установлено, что дрон был без боеприпасов, на нём была видеокамера.

Предполагается, что у беспилотника села батарейка — он использовался кем-то для наблюдения за складом. Владельцев дрона уже ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, дачник принял за беспилотник воздушного змея, запущенного в окрестностях подмосковной Каширы, и вызвал полицию.

Полицейские выяснили, что женщина на одном из соседних участков запустила воздушного змея, чтобы поиграть с детьми.