В Подмосковье дрон упал на один из складов хранения взрывчатых веществ
Красногорск, 15 мая 2023, 02:10 — REGNUM В Подмосковье на склад с взрывчатыми веществами 14 мая упал беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уже установлено, что дрон был без боеприпасов, на нём была видеокамера.
Предполагается, что у беспилотника села батарейка — он использовался кем-то для наблюдения за складом. Владельцев дрона уже ищут.
Как сообщало ИА REGNUM, дачник принял за беспилотник воздушного змея, запущенного в окрестностях подмосковной Каширы, и вызвал полицию.
Полицейские выяснили, что женщина на одном из соседних участков запустила воздушного змея, чтобы поиграть с детьми.