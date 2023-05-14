В Подмосковье дрон упал на один из складов хранения взрывчатых веществ
Baza: дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ в Подмосковье
Красногорск, 15 мая, 2023, 02:10 — ИА Регнум. В Подмосковье на склад с взрывчатыми веществами 14 мая упал беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Иван Шилов ИА REGNUM
Летающий дрон
Уже установлено, что дрон был без боеприпасов, на нём была видеокамера.
Предполагается, что у беспилотника села батарейка — он использовался кем-то для наблюдения за складом. Владельцев дрона уже ищут.
Как сообщало ИА REGNUM, дачник принял за беспилотник воздушного змея, запущенного в окрестностях подмосковной Каширы, и вызвал полицию.
Полицейские выяснили, что женщина на одном из соседних участков запустила воздушного змея, чтобы поиграть с детьми.