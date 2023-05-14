Брюссель, 15 мая, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен резко осудили пользователи Twitter после её слов на церемонии вручения Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого в немецком городе Аахен о том, что Украина борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона.

Урсула фон дер Ляйен

Пользователи удивлены тем, что лидеру киевского режима вручили награду за вклад в объединение Европы.

«Новая ценность ЕС — свобода убивать», — прокомментировал один из из читателей.

В большинстве своём пользователи сошлись во мнении, что жители Европы хотят мира и выступают за урегулирование конфликта на Украине, осуждают поставку оружия Западом Украине.

Читатели указали на то, что фон дер Ляйен «сошла с ума».

«Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация ненамного лучше», — написал читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский обвинил русских в том, что награда, полученная им во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене, упала на пол.

Зеленский в ходе визита в Германию оставил в салоне автомобиля, на котором он ранее был доставлен в офис канцлера Олафа Шольца, свой смартфон.

Лидер киевского режима заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.