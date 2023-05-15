Истребители NORAD перехватили шесть российских самолётов над Аляской

Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 11 мая поднимались в воздух — над водой у Аляски ими были замечены российские военные самолёты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице NORAD в Twitter.

Аляска Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«NORAD засекло, отследило, идентифицировало и перехватило шесть российских самолётов, действовавших внутри и вблизи опознавательной зоны ПВО Аляски», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что в группу бортов России входили Ту-95, Ил-78 и Су-35.

При этом ведомством уточняется, что самолёты РФ «не входили в американское или канадское воздушное пространство», а «деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

Российская авиация до 15 раз в год совершает полёты в этом пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ не могут противостоять российской авиации с помощью стандартных методов противовоздушной обороны, поэтому устроили засаду на авиагруппу.

«Враг устроил засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ «умными бомбами» по всему фронту», — пояснили военные.

В Брянской области потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. Лётчики вертолётов и Су-34 погибли.