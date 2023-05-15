Председателя СК РФ Бастрыкина не пустили на объект Васильевского острова в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 00:52 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не смог попасть в Санкт-Петербурге на стройку «северного намыва» на Васильевском острове. Охранники его просто не пустили на территорию, сообщило издание «Фонтанка».

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Бастрыкина в гражданской одежде не пропустили в охранную зону даже после того, как он предъявил удостоверение.

Председатель СК РФ вернулся на стройку уже с ОМОНом. Тогда его допустили на территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители Василеостровского района Петербурга выступают против работ на Северном намыве. Граждане жаловались, что работы ведут и ночью, шум от них мешает спать. Петербуржцы ранее записали соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.