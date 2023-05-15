Taz: в Германии глава фракции Левой партии Вольфайль попал в скандал из-за флага Украины

Берлин, , 00:25 — REGNUM В Германии председатель берлинской фракции Левой партии Филипп Вольфайль предложил вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в Берлине. Инициатива получила противоречивую реакцию, сообщила газета Die Tageszeitung.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди политиков разгорелась жаркая дискуссия: должен ли флаг Украины висеть на доме Карла Либкнехта. Однопартийцы Вольфайля предлагали разместить также «знамя мира» с лозунгами против войны на трёх языках — немецком, русском и украинском.

Инициативу осудили и в соцсетях. Комментаторы предложили переименовать офис партии в дом Степана Бандеры.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский обвинил русских в том, что награда, полученная им во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене в Германии, упала на пол.

Германия предоставит Украине крупный пакет военной помощи на общую сумму 2,7 млрд евро, в него войдут в том числе танки, БМП и системы противовоздушной обороны.