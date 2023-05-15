«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании по футболу в 27-й раз

Барселона, Испания, , 00:15 — REGNUM Футболисты «Барселоны» 14 мая в гостях разгромили «Эспаньол» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу и досрочно обеспечили себе победу в турнире. Об этом сообщают спортивные СМИ.

Футбол Carla Arenas

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу барселонцев. В составе команды отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков. Чемпионский титул стал для игроков 27-м в истории. Больше побед лишь у «Реала» — 35.

Как сообщало ИА REGNUM, «Эльче» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 14 мая и завершилась со счётом 1:0.