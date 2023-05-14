Зеленский связал падение своей награды на пол в Германии с деятельностью русских

Берлин, , 23:57 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский обвинил русских в том, что награда, полученная им во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене, упала на пол.

Зеленский Hronometer

Премию ему вручили в Берлине 14 мая за вклад в объединение Европы. Она упала со стола посреди речи лидера киевского режима, он прервал свое выступление.

«Это русские», — сказал Зеленский.

Он поднял с пола упавшую премию и вернулся к трибуне.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот день Зеленский в ходе визита в Германию оставил в салоне автомобиля, на котором ехал в офис канцлера Олафа Шольца, свой смартфон и пауэрбанк.