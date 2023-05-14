Анкара, 14 мая, 2023, 23:41 — ИА Регнум. В Турции продолжается подсчёт голосов на выборах президента и парламента страны. Поитогу обработки 90% бюллетеней, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует.

Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press Президентские выборы в Турции

Он опережает своего противника от оппозиции почти на 7%. Так, Эрдоган набирает 50,13% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,09%.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Главным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от Республиканского альянса — стал кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже. Однако последний объявил о снятии кандидатуры с выборов. В случае, если ни одни з канидатов не наберёт 50% голосов избирателей, 28 мая, состоится второй тур.