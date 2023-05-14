Эрдоган лидирует в первом туре выборов после обработки 75 процентов бюллетеней

Анкара, , 22:04 — REGNUM После подсчёта почти 75% протоколов на президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 50% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — более 43% голосов. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

После обработки больше половины протоколов Эрдоган набрал более чем на 2,9 миллиона голосов больше, чем Кылычдароглу (19,5 миллиона человек и 16,6 миллиона человек соответственно).

«За Эрдогана — 50,97% (более 19,5 миллионов граждан), за Кылычдароглу — 43,22% (более 16,6 миллионов)», — говорится в материале.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган ранее отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей. По официальным данным, явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй будет голосования при необходимости будет проведён 28 мая.