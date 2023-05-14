Генконсульство РФ опровергло утверждения о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой

Анталья, Турция, , 21:55 — REGNUM Генеральное консульство России в Анталье опровергло утверждения о том, что авиасообщение между Москвой и Антальей прервано.

Самолёт Igor Dvurekov

«Эта информация не соответствует действительности», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

В консульстве уточнили, что задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлётно-посадочной полосе в турецком городе.

«Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут», — добавили в диппредставительстве.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что несколько рейсов между турецким и российским городами были отменены, а многие рейсы задержаны. Из-за этого российские граждане, по этой информации, застряли в аэропорту Антальи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, Соединённые Штаты Америки или Североатлантический альянс откажутся покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России из-за поведения оппозиции и её обещаний ввести антироссийские санкции. По его словам, из-за заявлений Кылычдароглу в мае россияне отдали предпочтение отдыху в ОАЭ, Таиланде и Египте, а не в Турции.