Анкара, 14 мая, 2023, 21:37 — ИА Регнум. После подсчёта 70,44% вскрытых урн на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,06% голосов, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу — 43,12%, сообщает национальное телевидение Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Разрыв между конкурентами продолжает сокращаться. Первые опубликованные данные свидетельствовали, что Эрдоган опережает Кылычдароглу на 23% (59% и 36% соответственно), к моменту подсчёта данных 70% урн этот показатель сократился до 8%.

Представители турецкой оппозиции при этом заявляют, что лидируют именно они: по их данным, Кылычдароглу набрал на 7% голосов больше, чем Эрдоган. Обстановка на улицах в Анкаре и Стамбуле, по данным местных СМИ, спокойная.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган ранее отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей. По официальным данным, явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй будет голосования может быть проведён 28 мая.