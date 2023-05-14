Анкара, , 21:43 — REGNUM При подсчёте голосов на президентских выборах в Турции лидирует Кемаль Кылычдароглу, оппонент действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с таким заявлением выступил 14 мая мэр Анкары Мансуар Яваша.

Кемаль Кылычдароглу Официальный сайт Великого национального собрания Турции

«Согласно данным (оппозиции. — Прим. ред.), наш руководитель лидирует с 47,42% голосов… У господина Эрдогана 46,8% голосов», — сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии.

По словам Яваша, у Республиканской народной партии есть данные по обработке почти 92 тысяч урн.

Ранее ЦИК Турции сообщил, что после подсчёта 50% протоколов на президентских выборах в Турции действующий глава государства набирает 52,1% голосов, его основной соперник — 41,9% голосов. Отрыв действующего президента от его оппонента сократился за время подсчёта более чем в два раза, до 10%.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей. Позднее турецкий государственный телеканал сообщил, что явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43–45%. Второй тур голосования в случае необходимости будет проведён 28 мая.

Накануне выборов обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России безосновательными.