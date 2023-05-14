Москва, 14 мая, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Новым главным тренером московского футбольного клуба «Динамо» станет Марко Николич, передаёт 14 мая «Спорт-Экспресс» со ссылкой на осведомлённые исочники.

Алексей Колчин ИА REGNUM Марко Николич

Ранее 14 мая в «Динамо» сообщили об увольнении с поста главного тренера Славиши Йокановича. Это произошло после поражения московской команды в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» со счётом 0:3.

«Динамо» после 27-го тура национального чемпионата располагается на 7-м месте в турнирной таблице, команда набрала 43 очка, выиграв 12 матчей и проиграв девять.

Йоканович возглавил «Динамо» перед началом нового сезона, в июне 2022 года. Его контракт был рассчитан на один год и включал опцию автоматического продления ещё на два сезона в случае достижения определенных результатов. В 36 матчах под его руководством московский клуб одержал 16 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Марко Николич в 2020–2021 годах возглавлял московский «Локомотив». Под его руководством клуб занял второе место в сезоне 2019–2020 годов (большую часть сезона главным тренером был Юрий Сёмин), а в сезоне 2020–2021 годов выиграл Кубок Росиси и занял в чемпионате третье место.