Анкара, 14 мая, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,71% голосов после обработки 60,36% бюллетеней на выборах, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 42,45%, сообщает турецкое государственное телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Разрыв между основными конкурентами продолжает сокращаться. После обработки 3,61% бюллетеней он составлял более 20%, к моменту подсчёта 60% урн снизился до 9%.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей. Турецкий государственный телеканал сообщил, что явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй будет голосования в случае необходимости будет проведён 28 мая.