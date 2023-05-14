Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировками Черноморского флота

Севастополь, , 21:04 — REGNUM В Севастополе идут тренировки Черноморского флота, громкие звуки в городе объясняются работой боевых расчётов. Об этом 14 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Официальное интернет-представительство президента России

«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчётов на Северном молу и в Стрелецкой бухте», — написал он в Telegram-канале.

В городе всё спокойно, добавил губернатор.

С аналогичным обращением Развожаев выступил 10 мая. Тогда он рассказал, что громкие звуки связаны с действием систем большей, чем обычно, мощности.

7 мая губернатор Севастополя сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Севастополь. Всего на Крым и Севастополь в ночь на 7 мая ВСУ направили более десяти беспилотников, но никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали, отметил губернатор.