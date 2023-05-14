Анкара, 14 мая, 2023, 20:37 — ИА Регнум. После подсчёта 50% протоколов на президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,1% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,9% голосов, сообщает ЦИК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

При этом в процентном отношении отрыв Эрдогана от его соперника сокращается: после обработки почти 40% он набирал 52,85%, после обработки 24,66% — 54,6%, после обработки 16,99% протоколов — 55,98%, после обработки 14,84% протоколов — 56,67%, после обработки 12,83% протоколов — 57,46%, после обработки 9,06% протоколов — 59,47% голосов.

Отрыв действующего президента от его оппонента сократился за время подсчёта более чем в два раза, до 10%.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей. Позднее турецкий государственный телеканал сообщил, что явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй будет голосования в случае необходимости будет проведён 28 мая.

Накануне выборов обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России безосновательными.