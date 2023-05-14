Тольятти, Самарская область, 14 мая, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Пожар в покрасочном цехе на предприятии на Поволжском шоссе в Тольятти ликвидирован, тушение заняло почти сутки, сообщили 14 мая в управлении МЧС по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 20:33 по местному времени (19:33 мск) пожар в Тольятти ликвидирован», — сказано в сообщении.

Возгорание в цехе произошло вечером 13 мая. 15 человек были эвакуированы. Сообщалось, что площадь возгорания составляет 1000 кв. м, позднее она выросла до 20 тысяч кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 5000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано к утру 14 мая.

В результате происшествия пострадавших не было. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не фиксировалось, жалоб от жителей в управление Роспотребнадзора не поступало. По предварительным данным, причина пожара — нарушение технологического процесса. Прокуратура Самарской области начала проверку.