Эрдоган набрал более 52% голосов после подсчёта почти 40% протоколов на выборах в Турции

Анкара, , 20:16 — REGNUM После подсчёта почти 40% протоколов на президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,23% голосов. Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber.

При этом в процентном отношении отрыв Эрдогана от его соперника сокращается: после обработки 24,66% он набирал 54,6%, после обработки 16,99% протоколов — 55,98%, после обработки 14,84% протоколов — 56,67%, после обработки 12,83% протоколов — 57,46%, после обработки 9,06% протоколов — 59,47% голосов.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей. Позднее турецкий государственный телеканал сообщил, что явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй будет голосования может быть проведён 28 мая.

Накануне выборов обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России безосновательными.