Монако, 14 мая, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» сыграл вничью с «Лиллем» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 14 мая и завершилась со счётом 0:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но был заменён на 73-й минуты игры. Он не отметился результативными действиями.

В настоящее время «Монако» с 65 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» идёт на пятом месте с 60 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая «Монако» одержал победу над «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1. Головин забил один гол ударом в «девятку» из-за пределов штрафной площади.