Эрдогана поддержали 53,92% избирателей по итогам подсчёта почти 30% голосов

Анкара, , 19:56 — REGNUM По итогам подсчёта почти 30% бюллетеней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства. Об этом 14 мая сообщил телеканал TRT Haber.

Эрдоган на данный момент набирает 53,92% голосов избирателей после обработки бюллетеней из 29,16% урн. Его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает 40,12%.

При этом в процентном отношении отрыв Эрдогана от его соперника сокращается. Так, после обработки 25% протоколов он набирал 54,6% голосов, после обработки 16,99% протоколов — 55,98%, после обработки 14,84% — 56,67%, после обработки 12,83% — 57,46%, после обработки 9,06% протоколов — 59,47% голосов.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей.