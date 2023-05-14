Анкара, 14 мая, 2023, 19:56 — ИА Регнум. По итогам подсчёта почти 30% бюллетеней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства. Об этом 14 мая сообщил телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Эрдоган на данный момент набирает 53,92% голосов избирателей после обработки бюллетеней из 29,16% урн. Его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает 40,12%.

При этом в процентном отношении отрыв Эрдогана от его соперника сокращается. Так, после обработки 25% протоколов он набирал 54,6% голосов, после обработки 16,99% протоколов — 55,98%, после обработки 14,84% — 56,67%, после обработки 12,83% — 57,46%, после обработки 9,06% протоколов — 59,47% голосов.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на выборах зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей.