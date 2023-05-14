Партия президента Турции Эрдогана получает 348 мест в парламенте после обработки 15% голосов

Анкара, , 19:52 — REGNUM Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получает 348 из 600 мест в парламенте. Об этом 14 мая сообщает CNN Turk со ссылкой на данные ЦИК республики после подсчёта 15% голосов.

Уточняется, что Народно-республиканская партия (НРП), которую возглавляет кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу получает 133 места в парламенте.

Уточняется, что «Республиканский альянс» ПСР и трёх других партий может пока рассчитывать на около 400 мест, а «Народный альянс» НРП и шести других оппозиционных партий — на 180 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции 14 мая вечером закрылись избирательные участки на выборах парламента и президента страны. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявлял, что выборы в Турции прошли без ситуаций, которые бы негативно отразились на результатах.

Уточняется, что явка составила рекордные 93,6%.

В президентских выборах фаворитами считаются два кандидата — Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.

Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые Кылычдароглу обвинения не имеют под собой никаких оснований.