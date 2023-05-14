Берлин, 14 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В немецком Ахене состоялась церемония награждения президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого. Вступительную речь с восхвалением украинского политика произнёс канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На мероприятии, которое транслировалось немецким телевидением, присутствовали немецкие и европейские политики. С речью также выступили бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому», — заявил канцлер Германии, подчеркнув, что президент Украины, на его взгляд, внёс большой вклад в европейское единство.

Премия Карла Великого — престижная ежегодная премия, присуждаемая за вклад в объединение Европы. В прошедшие годы данной премией был награждён папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Украины прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.

Зеленский в ходе визита заявил, что наступление ВСУ начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». По его словам, украинским войскам не хватает сил и оружия для того, чтобы атаковать территорию России в рамках готовящегося наступления.

Также он заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.