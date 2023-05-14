Санкт-Петербург, 14 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Бразильский нападающий «Зенита» Малком стал отцом, сообщили 14 мая в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

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«13 мая в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл», — сообщили в пресс-службе.

Клуб поздравил родителей и ребёнка и пожелал всем троим «отличного настроения и прекрасного самочувствия».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги на его счету 23 гола в 27 матчах, он лидирует в списке бомбардиров чемпионата. Всего за «Зенит» он забил 42 гола в 108 играх.

В феврале 2023 года Малком и его партнёр по «Зениту» бразилец Клаудиньо получили российское гражданство. Это позволит им не считаться легионерами в матчах национального чемпионата. Клаудиньо при этом отметил, что выступать за сборную России он не собирается, поскольку в стране и так достаточно хороших игроков, а его мечта — сыграть за сборную Бразилии.