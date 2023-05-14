Врач-онколог Вахабова: курильщики и пожилые люди больше всех рискуют заболеть раком

Москва, , 19:50 — REGNUM Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова в беседе с «Российской газетой» назвала группы людей, которые больше всего рискуют заболеть раком.

По словам специалиста, к первой группе риска относятся пожилые люди, поскольку с возрастом иммунитет даёт сбои. Она призвала людей в возрасте старше 50 лет чаще проходить медицинские осмотры.

«Всем женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов — колоноскопию, гастроскопию, КТ лёгких и так далее», — подчеркнула врач.

Ко второй группе Вахабова отнесла курильщиков, поскольку вероятность развития у них рака лёгких в семь раз выше, чем у некурящих. К третьей группе — людей с генетической предрасположенностью к развитию рака, к четвёртой — людей, которые контактируют с токсичными и радиоактивными веществами, а к пятой — людей, страдающих от вирусных заболеваний, таких как ВПЧ, гепатит В и С, вирус Эпштейна-Барра.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Московского департамента здравоохранения Михаил Федянин заявил, что отказ от употребления алкоголя и курения табака, а также нормализация веса, низкокалорийное питание и физическая активность уменьшают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов.