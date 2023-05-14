Мадридский «Атлетико» проиграл «Эльче», занимающему последнее место в чемпионате Испании

Эльче, Испания, , 19:15 — REGNUM «Эльче» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 14 мая и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 41-й минуте полузащитник «Эльче» Фидель Чавес после вброса аута и ошибки вратаря «Атлетико» Иво Грбича. Футболисты мадридского клуба имели несколько возможностей поразить ворота соперников, но не воспользовались ими.

В настоящее время «Эльче» с 16 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» идёт на третьем месте с 69 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Валенсия» одержала победу над «Сельтой» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.