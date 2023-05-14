Донецк, 14 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Спасатели МЧС в Донецке попали под обстрел со стороны ВСУ во время выполнения задания. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В Куйбышевском районе Донецка на улице Степная во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две единицы техники получили повреждения, а 11 спасателей по прибытии в подразделение пожаловались на ухудшение самочувствия. Их госпитализировали с подозрением на контузию.

Сотрудникам МЧС поставлен диагноз: минно-взрывная травма, баротравма. Сейчас они проходят обследования, их жизни ничего не угрожает.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что днём 14 мая один человек погиб и один получил ранение при обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района на улице Степной.

Также сообщалось о десяти мощных взрывах в Донецке. Предполагается, что работала система противовоздушной обороны.

Обстрелы городов ДНР стали ещё более интенсивными, чем прежде, после 10 мая. Вечером 13 мая при обстрелах три мирных жителя получили ранения. Ранее сообщалось о гибели в Донецке женщины и её четырёхлетнего сына.