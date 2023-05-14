Пресс-служба Прилепина сообщила, что ему могут сделать ещё одну операцию

Москва, , 19:04 — REGNUM Писателю Захару Прилепину, на которого было совершено покушение в Нижегородской области, возможно, предстоит ещё одна операция, сообщили 14 мая его пресс-служба.

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Врачи продолжают диагностику и наблюдение, рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Также сообщается, что состояние Прилепина стабильное. По рекомендации врачей он остаётся в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены.

Как передавало ИА REGNUM, российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции. Ранее писатель отмечал, что само время и место покушения на него связано именно с его возвращением из зоны СВО, поскольку в самой зоне спецоперации искать в некоторых смыслах даже сложнее.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.