Ливерпуль, Великобритания, 14 мая, 2023, 18:50 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 14 мая и завершилась со счётом 3:0.

IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press Игроки «Манчестер Сити»

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил полузащитник Илкай Гюндоган, забивший на 37-й и 51-й минутах. Ещё один гол забил нападающий Эрлинг Холанд на 39-й минуте.

В настоящее время «Манчестер Сити» с 85 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идёт на 17-м месте с 32 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.