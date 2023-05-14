Депутат Затулин: президент Белоруссии Лукашенко заболел ещё до визита в Москву 9 мая

Москва, , 18:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно испытывает проблемы со здоровьем. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид», — приводит слова депутата издание «Подъём».

По словам Затулина, заболевание у Лукашенко возникло ещё до визита в Россию. Он уточнил, что несмотря на своё самочувствие, белорусский лидер всё равно приехал в Москву на парад ко Дню Победы.

Отсутствие Лукашенко на публики депутат объяснил «необходимостью в отдыхе».

«Очень может быть, что он действительно работает с документами», — добавил замглавы комитета Госдумы.

Слухи о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко появились после его сокращённого визита в Москву и последующего отсутствия на публики в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России Владимир Путин после военного парада Победы на Красной площади.

Лукашенко не остался на совместный завтрак иностранных лидеров после парада Победы 9 мая в Москве из-за мероприятий в Минске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии также пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики.