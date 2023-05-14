Москва, 14 мая, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно испытывает проблемы со здоровьем. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид», — приводит слова депутата издание «Подъём».

По словам Затулина, заболевание у Лукашенко возникло ещё до визита в Россию. Он уточнил, что, несмотря на своё самочувствие, белорусский лидер всё равно приехал в Москву на парад ко Дню Победы.

Отсутствие Лукашенко на публике депутат объяснил «необходимостью в отдыхе».

«Очень может быть, что он действительно работает с документами», — добавил замглавы комитета Госдумы.

Слухи о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко появились после его сокращённого визита в Москву и последующего отсутствия на публике в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России Владимир Путин после военного парада Победы на Красной площади.

Лукашенко не остался на совместный завтрак иностранных лидеров после парада Победы 9 мая в Москве из-за мероприятий в Минске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии также пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики.