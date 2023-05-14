Эрдоган набрал 59,47% голосов после подсчёта 9% бюллетеней на выборах в Турции

Анкара, , 18:50 — REGNUM После подсчёта 9% бюллетеней на президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,47% голосов, его основной соперник, лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу — 34,79%, сообщает A Haber.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что после обработки 1,8% бюллетеней Эрдоган набирал 49,9% голосов, Кылычдароглу — 45,3%.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции. По данным оппозиции, на этих выборах была зафиксирована рекордная в истории страны явка — на участки пришли более 93% избирателей.

Социологи предполагали, что на выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Если первый тур не выявит победителя, второй будет проведён 28 мая.

Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения безосновательны.