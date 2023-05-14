Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и учений

Таллин, , 18:43 — REGNUM В Эстонию прибыло подразделение морской пехоты армии США для участия в предстоящих учениях НАТО Spring Storm. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Морские пехотинцы США © Defense Ministry/Global Look Press

«Подразделение морских пехотинцев армии США в количестве более 70 человек прибыло в Эстонию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение четырёх месяцев американские военные будут проводить совместные тренировки с эстонскими Силами обороны и примут участие в учениях Spring Storm.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 1,5 тыс. британских военных примут участие в учениях Spring Storm, которые будут проходить в ближайшие две недели в Эстонии. Всего в них задействуют около 14 тыс. военнослужащих из разных стран НАТО.

8 мая в Литве начались двухнедельные международные учения «Железный волк» с участием сводного батальона НАТО передового базирования. В них участвуют 3500 военных из 11 стран НАТО, около 600 единиц военной техники.