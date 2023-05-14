Бангкок, 14 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Предварительные результаты парламентских выборов, закрывшихся в Таиланде в 17:00 по местному времени (13:00 мск), показывают, что лидируют оппозиционные партии «Для тайцев» («Пхыа Тхаи») и «Движение вперёд». Об этом свидетельствуют публикуемые в 14 мая данные.

Adirach Toumlamoon/Global Look Press Выборы в Таиланде

По информации издания The Nation, «Движение вперёд» во главе с Питой Лимчароенратом набрала 34% голосов. Второе место занимает партия «Для тайцев» с дочерью экс-премьер-министра Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават (22%). Тройку замыкает «Объединённая таиландская нация» с действующим главой правительства Праютом Чан-Очей (14%).

Уточняется, что председатель «Движения вперёд» уже сообщил о планах обсудить формирование коалиции с партией «Для тайцев».

По данным газеты Bangkok Post, партия «Движение вперёд» занимает первое по числу занятых в парламенте мест —111 (в избирательных округах) и 43 (по партийным спискам). За ней следуют «Для тайцев» — 79 и 23, «Бхумчайтхай» — 64 и 2, «Объединённая таиландская нация» — 20 и 17, а также «Народная государственная сила» — 28 и 1.

Данные, собранные после подсчёта 663,9 тыс. бюллетеней или 0,44% голосов, актуальны на 19:40 (15:40 мск). Издание уточняет, что предварительные результаты будут опубликованы около 23:00 (19:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая закрылись избирательные участки на выборах парламента и президента Турции. Граждане Турции на протяжении девяти часов (с 8:00 до 17:00) выбирали президента страны, которому предстоит править государство в течение ближайших пяти лет, а также 600 депутатов парламента.