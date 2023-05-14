Москва, 14 мая, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» одержал победу над московским «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 14 мая в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Александр Вильф/Global Look Press Игроки «Ахмата» радуются забитому мячу

В составе «Ахмата» голы забили нападающие Нене Гбамбле на 38-й минуте, Мохамед Конате на 57-й и Владимир Ильин на 81-й.

В настоящее время «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 46 очков после 27 матчей. «Динамо» идёт на седьмом месте с 42 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.