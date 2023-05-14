Берлин, 14 мая, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Снять все ограничения на поставку оружия Киеву призвал Владимир Зеленский во время визита в Германию. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба президента Украины.

Представительство киевского режима Владимир Зеленский

«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — говорится в заявлении по итогам переговоров Зеленского с членами правительства ФРГ.

Отмечается, что на этой встрече присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус, глава МИД Анналена Бербок министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, министр финансов Кристиан Линднер и глава МВД Нэнси Фезер.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в ходе визита в Берлин заявил, что наступление ВСУ начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». По его словам, украинским войскам не хватает сил и оружия для того, чтобы атаковать территорию России в рамках готовящегося наступления.

Также он заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась она из-за вмешательства Запада в конфликт. Он отметил, что какая-то часть задач СВО была достигнута за первый год, но киевскую армию нужно ещё отодвинуть дальше.